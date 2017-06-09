Niksar ilçesinde silahla vurulan kişi, yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde silahla vurulan kişi, yaşamını yitirdi.



İddiaya göre, Fatih Mahallesi Eski Erbaa Caddesi'nde Murat Alp, Yavuz A. ve oğlu . ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alp'e tabancayla ateş edildi.



Göğsünden vurulan Alp, Niksar Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından sevk edildiği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Alp'in cenazesi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yavuz A. ve oğlu . polis ekiplerince gözaltına alındı.