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Tokat'ta ünlü market zincirine yangın şoku!

Tokat'ta ülke genelindeki bir marketler zincirinin bölge deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. 

Tokat'ta ünlü market zincirine yangın şoku!

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir marketler zincirinin bölge deposundaki idari kısımda sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden güvenlik görevlisi durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangına Tokat, Niksar ve Pazar belediyeleri itfaiye ekipleri ile orman yangınında kullanılan arazözler ve su tankerleri ile müdahale edildi. İş makineleri ile de deponun bazı bölümleri yıkılarak, yangın söndürmeye çalışıldı.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sonucu depoda büyük çapta hasar oluştuğu, depodaki ürünlerin önemli bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat #yangın #market #depo
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