Tokat'ta yurt inşaatından düşen kişi yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yurt inşaatından düşen kişi, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Vahit Selçuk Caddesi'nde yapılan yurt inşaatında çalışan M.K. (17), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Diğer çalışanlarca Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan M.K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yurt inşaatı yakınındaki bir iş yerinde çalışan Murat Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralanan kişinin inşaatta el arabası ile tuğla taşıdığını söyledi.

İşçinin, inşaatın 3. katında ayağının kayıp dengesini kaybederek düştüğünü bildiren Söylemez, yaralının arkadaşlarınca araçla hastaneye götürüldüğünü kaydetti.