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Tokat'ta zehirlenme şüphesi

Tokat'ın Artova ilçesinde, 7 kişinin baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince bölgede gaz ölçümü yapıldı.

Tokat'ta zehirlenme şüphesi

İlçede geçen hafta Kızılcık Mahallesi'ndeki evinde arkadaşı Salih Dirican ile banyodaki su vanasını değiştiren Abdullah Sezek yakınları tarafından hareketsiz bulunmuş, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri belirlenmişti.

Sezek'in evinin yakınlarında bulunan 7 kişi, bugün kusma ve baş dönmesi şikayetiyle Artova Devlet Hastanesine başvurdu. Söz konusu kişiler, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Rahatsızlanan kişileri il merkezine götüren ambulans ekibinde de aynı şikayetler görülünce, sağlık görevlileri de hastanede tedavi altına alındı.

Olayın bildirilmesi üzerine AFAD ekipleri, Kızılcık Mahallesi'nde Abdullah Sezek'in evinin civarındaki bölgede gaz ölçümü yapmaya karar verdi. Özel elbiselerini giyen AFAD ekibi, sokakta ve yaşamını yitiren Sezek'in rampada park halindeyken kendiliğinden hareket ederek 50 metre gittikten sonra duran otomobilinde de gaz ölçümü yaptı.

Ekipler, çalışma sonucunda herhangi bir bulguya ulaşamadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakinleri, rahatsızlanan 7 kişiden bazılarının yolda bir anda bayılarak yere düştüğünü belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat #zehirlenme
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