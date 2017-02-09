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Tomografi çekilirken öldü! İşte sebebi

Tomografi çekimi sırasında ölen kadının ölüm nedeni alerji

Tomografi çekilirken öldü! İşte sebebi

Niğde'de tomografi çekimi sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden 50 yaşındaki Songül Dinçer’in ölüm nedeni belli oldu. 

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tomografi çekimi sırasında fenalaşan Songül Dinçer, acil servise götürülmüş ancak tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Talihsiz kadının ölüm nedeni tomografi çekimi öncesinde iğne ile yapılan kontrast maddenin alerjisinden hayatını kaybettiği belirlendi.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Tomografi
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