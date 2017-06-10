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Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Adana, Mersin ve Osmaniye'de meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Adana, Mersin ve Osmaniye'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi. 

Emniyet müdürlükleri tarafından basınla paylaşılan kayıtlarda, kazaların dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görülüyor.

Kayıtlara göre, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden belediye otobüsünün önünde kalıyor. Şoförün görüş açısı dışında kalan kadın, aracın gittiği istikamette yaklaşık 20 metre koşarak otobüsün altında kalmaktan kurtuluyor.

Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde ise iş makinesi taşıyan tır, durakta bekleyen şehir içi yolcu otobüsünün yanından geçmeye çalışıyor. Bu sırada iş makinesinin kepçesi otobüse çarpıyor.

Mersin'in Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaralanıyor. 

Osmaniye-Kadirli karayolunda ise kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet ile başka bir motosiklet çarpışıyor. Motosikletlerdeki 4 kişi, çarpışmanın etkisiyle yola savruluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #trafik kazası #MOBESE #kamera #Mersin #osmaniye
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