Trafik kazası soruşturması uzlaşmayla son buldu

Van'da aracıyla çarptığı otomobildeki hamile kadının yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli, şikayetçi ile "çocuğunun sadakası olsun diye" kurban kestirmesi talebini kabul ederek uzlaştı

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hamile kadının yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli, "çocuğunun sadakası olsun diye" kurban kestirmesi talebini kabul ederek şikayetçiyle uzlaştı.



Şerefiye Mahallesi'nde otomobiliyle kavşakta manevra yaptığı sırada M.A'nın kullandığı otomobile çarparak hamile N.A'nın yaralanmasına neden olan H.K. hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.



Soruşturmada, tarafların uzlaşmayı kabul etmesi üzerine dosya, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı tarafından uzlaştırmacıya verildi.

Uzlaştırmacı, kazada yaralanan N.A. ile görüşüp uzlaşma şartı ve talebini aldı.



N.A, kazaya sebebiyet veren H.K'nın araç kullanırken trafik kurallarına dikkat etmesi için ve "çocuğunun sadakası olsun diye" kurban kestirmesi talebinde bulundu. Kazaya neden olduğu için aileden özür dileyen ve uzlaşmak istediğini belirten H.K, N.A'ya kurban kestirme talebini yerine getireceğini iletti.

Kurban keserek talebi yerine getiren H.K, soruşturmada takipsizlik kararı verilmesi üzerine 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.