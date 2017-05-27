Rize'de uçuruma devrilen otomobildeki bebek hayatını kaybetti, annesi ve ağabeyi yaralandı.

Rize'de otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 aylık bebek yaşamını yitirdi, annesi ve ağabeyi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Emine Ö'nün kullandığı 53 AL 535 plakalı otomobil, Ardeşen ilçesine bağlı Akdere köyünde yaklaşık 60 metrelik uçuruma devrildi.



Kazada yaralanan anne ile oğulları 10 yaşındaki Ender ve 4 aylık Ercan Ö. Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ercan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anne ve oğlunun tedavisi devam ediyor.