Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bergama ilçesinde lise öğrencisi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Bergama'dan Kozak istikametine giden Enver Akyol (15) idaresindeki 35 L 3404 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak devrildi.



Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akyol'un hayatını kaybettiği belirledi.



Lise öğrencisi olduğu öğrenilen Akyol'un cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

