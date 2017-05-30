Anadolu Ajansı'nın "İstanbul'da havalimanı taksileri" kalkıyor haberine art arda yalanlama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm taksilerin havalimanlarından müşteri alabileceğine yönelik bir karar alınmadığını duyurdu. Benzer bir açıkamada Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden geldi. Kooperatiften yapılan açıklamada, haberin yaklaşan meslek odası seçimleri öncesi maksatlı olarak yaptırıldığı belirtildi

Havalimanı taksileri kalkıyor haberine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama geldi.



Anadolu Ajansı sabah saatlerinde servis ettiği haberde, kentteki tüm taksilere havalimanlarından müşteri alabilme imkanı getirildiğini duyurulmuştu.



Kısa adı UKOME olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, öğle saatlerinde böyle bir kararın olmadığnı ver iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.



Açıklamada, "UKOME Toplantısında şehirdeki tüm taksicilerin havalimanlarından müşteri alabilmesinin karara bağlandığı ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.



Söz konusu habere bir yalanlama da Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatfi'nden geldi.



Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, yaklaşan meslek odası seçimleri öncesi, haberin Anadolu Ajansı'na para karşılığında maksatlı bir şekilde yaptırıldığını savundu.



Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı bu karardan önce havalimanı taskisi olmayanlar havalimanından müşteri alamıyordu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, havalimanı taskisi olmayan taksilerin havalimanından müşteri almalarına güvenlik gerekçesiyle izin vermiyor.



İBB'nin açıklamasında şöyle denildi:



"Söz konusu 25.05.2017 tarih ve 2017/4-5 sayılı UKOME kararı ile İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanlarına dışarıdan yolcu getiren taksilerin, dönüş istikametinde yolcu alabilmeleri hususu görüşülmüş ve konunun tüm tarafların katılımı ile gerçekleştirilecek bir Alt Komisyon toplantısı ile değerlendirilmesine karar verilmiştir.Haberde geçen ifade de olduğu gibi havaalanları içerisindeki taksi duraklarının umuma açık taksi durağı olarak değerlendirilmesini gerektiren herhangi bir karar alınmamıştır.Karar konusu Alt Komisyon toplantısı en kısa sürede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenerek ilgililerine ve kamuoyuna konu hakkında bilgi verilecektir."



TUNA: HENÜZ ALINMIŞ BİR KARAR YOK



Atatürk Havalimanı Taksicileri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yusuf Tuna henüz alınmış bir karar olmadığını belirterek, " UKOME'nin almış olduğu bir karar yok. Karar imza aşamasında değıil. Biz oradaydık öyle bir karar yok. Olmayan bir şey için konuşmak doğru değil”dedi.



TAKSİCİLER KONUŞTU



Bu arada, kendilerinin bir bedel ödeyerek bu durakta çalıştıklarını belirten bazı taksiciler, tartışılan konuyla ilgili olarak “ Biz onların duraklarından yolcu alabiliyor muyuz?” önce bunu kendilerine sorsunlar” dediler. Avcılar Merkez Taksi'den Cebrail Yorulmaz. " 20 senedir bu işi yapıyorum. Ama buraya havalimanına geldiğimizde havalimanı arabaları bırakmıyorlar, 'Ne duruyorsunuz burada?" diyorlar. Biz de buradan boş gidiyoruz " dedi..



Havalimanı taksicisi Mehmet Demir de " Yani ben doğru olmadığını düşünüyorum. Biz bir bedel ödüyoruz. Ama bunu tüm dışarıdan gelen yolcular geldiğinde farklı bir konumda olması gerekiyor. Havalimanı taksileri, İstanbul taksisi ama herkesin bir durağı var. Dışarıdaki taksicilerin durağından nasıl yolcu alınmıyorsa. Havalimanı durağından da yolcu alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Avcılardaki taksi durağından yolcu alamayız. Caddeden mahalle arasından yolcu otobüs durağından alma hakkına sahibiz. İstanbul taksisiyiz. Herkes kendi durağından yolcu alıyor”dedi.