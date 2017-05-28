Kapadokya'dan Alanya'ya Rus turistleri taşıyan Mustafa Uyar (28) idaresindeki 07 E 4469 plakalı minibüs, Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yolcular tur firmasına ait araçlarla Alanya'da kaldıkları otele götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında tur minibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kapadokya'dan Alanya'ya Rus turistleri taşıyan Mustafa Uyar (28) idaresindeki 07 E 4469 plakalı minibüs, Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında devrildi.