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Turistleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında tur minibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Turistleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı

Kapadokya'dan Alanya'ya Rus turistleri taşıyan Mustafa Uyar (28) idaresindeki 07 E 4469 plakalı minibüs, Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yolcular tur firmasına ait araçlarla Alanya'da kaldıkları otele götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #turist #minibüs #yaralı #antalya #Akseki #kapadokya #alanya #rus #mustafa uyar
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