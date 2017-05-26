Iğdır'da seçim heyecanı
Iğdır'da seçim heyecanı
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler

Türk iş adamlarından Rusya ziyareti

İstanbul-Rusya ve Komşu Ülkeler Girişimciler Derneği öncülüğünde Moskova'ya giden 40'a yakın Türk iş adamı, hükümet yetkilileriyle bir araya gelecek

Türk iş adamlarından Rusya ziyareti

İstanbul-Rusya ve Komşu Ülkeler Girişimciler Derneği öncülüğünde Rusya Halklar Meclisinin davetlisi olarak Moskova'ya giden Türk iş adamları, Rusya'da hükümet yetkilileriyle görüşecek.

İstanbul-Rusya ve Komşu Ülkeler Girişimciler Derneği Genel Strateji Koordinatörü Doç. Dr. Dilorom Hamroeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına Rusya Halklar Meclisinin davetlisi olarak çeşitli sektörlerden 40'a yakın iş adamıyla bugün Moskova'ya hareket ettiklerini belirtti.

Moskova'da hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapacaklarını dile getiren Hamroeva, "Derneğimizin başkanı Hüseyin Kılınç bey, aynı zamanda Rusya Halklar Meclisinin Türkiye temsilcisi. Onun girişimiyle güzel bir iş gezisi düzenliyoruz. Amacımız, ilk olarak Türk iş adamlarının bir arada olduğunu göstermek, Türkiye'nin sıkışmış piyasasını genişletmek ve aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek olacak." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Rusya Halklar Meclisi #moskova #İstanbul-Rusya ve Komşu Ülkeler Girişimciler Derneği #Dilorom Hamroeva
banner863
Önceki Haber
Antalya Büyükşehir Otogar arazisi ile ilgili flaş karar!
Sonraki Haber
Acemi askerler yemin etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.