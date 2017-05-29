Şimdi karşınıza İzmir'de görülen ilginç bir boşanma davasını getireceğiz. Bu davanın ilginçliği yerinden geliyor. Hasta kadın 3. kattaki adliyeye çıkartılamayınca, dava bir ambulansın içinde görüldü.

Türkiye'de ilk kez bir çift, ambulans içinde boşandı. İzmirli çiftin ilginç boşanma davası, rahatsızlığı olan kadının sağlık durumu nedeniyle ambulansın içinde görüldü.27 yıllık çift, "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle anlaşmalı boşanmak için İzmir 8. Aile Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. hasta kadın son duruşmaya ambulansla götürüldü.Hasta kadın 3. kattaki duruşma salonuna çıkarılamadı. Hakim de bunun üzeirne adliyenin otoparkına yanında katip ve mübaşir ile inerek boşanma davasını açık alana taşıdı.Çiftin boşanma ile ilgili sözlerini ambulans içinde alan hakim, çifti anlaşmalı olarak boşadı.Hasta kadın, kararın ardından ambulansla evine götürüldü.Böylece Türkiye'de ilk kez bir boşanma davası ambulansın içinde görülmüş oldu.