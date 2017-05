"Türkiye'nin aleyhine çalışan en önemli örgüt FETÖ'dür. Türkiye'nin aleyhine çalışan ne Ermeni lobileridir ne yurt dışındaki DHKP-C'lilerdir ne bizi istemeyen yabancı devletlerin o bildiğimiz istihbarat örgütlerinin uzantılarıdır. Onlardan daha etkili şekilde aleyhte çalışan, Türkiye'nin kötülüğünü isteyen en önemli örgüt bu FETÖ'dür"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin aleyhine çalışan en önemli örgütün FETÖ olduğunu belirterek, "Türkiye'nin aleyhine çalışan ne Ermeni lobileridir ne yurt dışındaki DHKP-C'lilerdir ne bizi istemeyen yabancı devletlerin o bildiğimiz istihbarat örgütlerinin uzantılarıdır. Onlardan daha etkili şekilde aleyhte çalışan, Türkiye'nin kötülüğünü isteyen en önemli örgüt bu FETÖ'dür." dedi.



Özhaseki, İncesu ilçesinde toplu açılış ve temel atma töreninde, bütün şehir yasasıyla beraber ilçelerin çehresinin değişmeye ve daha fazla hizmet gelmeye başladığını söyledi.



Türkiye'nin Cumhuriyeti tarihinin en zor yılını geride bıraktığını dile getiren Özhaseki, "Geriye doğru Cumhuriyet tarihinin her bir aşamasına bakabilirsiniz bu kadar zor bir yıl geçmemiştir. Türkiye için beka meselesi olan en önemli meseleler, varlık yokluk meselesi olacak işler geçtiğimiz bir yıl içerisinde gerçekleşti." diye konuştu.



Özhaseki, son senelerde PKK terörüyle bugüne kadar yapılan en ciddi mücadelenin ortaya konulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"İki-üç sene önce bu PKK öyle azdıydı ki Güneydoğu'da bir çok yerde çukurlar kazdılar, paçavralarını 'bayrak' diye astılar. Ondan sonra da özgürlük şarkıları söyleyerek bağımsızlıklarını ilan etmeye gittiler. Çok 'şık' da bir isimle 'öz yönetim istiyoruz' dediler. Yani 'kendi içerimizde kendi kendimizi idare edebileceğimiz bir mekanizma kurmak istiyoruz' gibi hepimize hoş gelebilecek bir sözle çıktılar. Bunun ikinci aşaması ise federasyon, üçüncü aşamasında 4 tane ülkeden bir araya getirdikleri o parçayla bir Kürt devleti. Peki kurunca ne oluyor bağımsız Kürt devletini? Emin olun dışarıda bunlara yardım eden, ayar veren ülkelerin feyk bir ülkesi olurlar. Onlara uşaklık yaparlar, başka hiçbir şey yapamazlar. Türkiye'den de 15-20 kadar vilayeti koparma peşinde koşuyorlardı. Hamdolsun dirayetli davrandık, temizledik, o eştikleri çukurlara eline silah almış ne kadar katil varsa gömdük. 10 binden fazla teröristi etkisiz hale getirdik. Oralarda şehirlerde güvenlik sağlandı. Ama dağlarda sağda solda örgüt yapısı içerisinde saklı gizli tiplerde temizleniyor, şimdi onun acısını çekiyoruz. Rabbim hiçbirimize şehit acısı vermesin."



-"30 binden fazla ev yapıyoruz"



Operasyonların ardında o bölgeleri yeniden imar etmeye başladıklarını belirten Özhaseki, halkın huzur içerisinde yaşayabileceği yaşam alanları oluşturduklarını aktardı.



Özhaseki, teröristlerin oradaki halkın evine girerek zorla çocuklarını PKK eğitimlerine ya da kamplarına götürdüklerine dikkati çekerek, "30 binden fazla ev yapıyoruz. Bir o kadar da vatandaşın hasarını karşıladık. Çok da güzel evler yapıyoruz. Herkesi inşallah o evlere yerleştireceğiz. Zaten oradaki vatandaşlar senelerce bunların zulmünden bıkmışlar. Her gittiğimizde bize dualar ediyorlar. Dağlara her ay yüzlerce adam götürüyorlardı. Şimdi gitmiyor. Son bir yıl içerisinde giden sayısı 40 civarında. Bitirdik, Allah'ın izniyle. Türkiye'de artık bu konuşulmayacak. Ama son günlerdeki bu ufak tefek olaylar da inşallah son olur. Bir daha da olmaz." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'nin aleyhine çalışan en önemli örgüt FETÖ"



Daha sonra 15 Temmuz'da lanet bir olayın yaşandığını anımsatan Özhaseki, şöyle devam etti:



"Bu hepsinden daha acıydı. 40 yıl boyunca sinsice, ikiyüzlü, riyakar bir şekilde içimizde kaldılar. Hepimize döndüler 'hizmet hareketiyiz biz, yurt dışında Türk okulları açıyoruz, İstiklal Marşı söyletiyoruz verin çocuklarınızı okutalım' dediler. Sonra bir gece asıl yüzlerini ortaya koydular. Bunları senelerce besleyen, destekleyen ve ayar verenler 'ihtilal yapacaksınız' dediklerinde her şeyi unuttular. Dini, imanı, insafı, her şeyi unuttular. O emri yerine getirmek için açığa çıktılar ve insanımıza kurşun sıktılar. Şimdi de Türkiye'nin aleyhine çalışan en önemli örgüt FETÖ'dür. Türkiye'nin aleyhine çalışan ne Ermeni lobileridir ne yurt dışındaki DHKP-C'lilerdir ne bizi istemeyen yabancı devletlerin o bildiğimiz istihbarat örgütlerinin uzantılarıdır. Onlardan daha etkili şekilde aleyhte çalışan, Türkiye'nin kötülüğünü isteyen en önemli örgüt bu FETÖ'dür. Ama Allah yüzümüze bakmış, eğer böyle devam etseydi ve uyanmasaydık, bunlara önlem alınmasaydı, bunları anlayamasaydık, emin olun birkaç sene sonra ne olacağını ben bile tahmin edemiyorum.



O ihtilal gecesi eğer tutmuş olsaydı ABD'den Humeyni'yi getirir gibi getireceklerdi, dışarıya bağımlı bir uydu devlet çıkaracaklardı. Biz irademize sahip çıkacağımız için elimize silah alıp ortaya çıkacaktık, iç çatışmalar başlayacaktı. Ülkenin bir bölümü kopacaktı gidecekti. Allah korusun Türk milleti diye bir millet herhalde olmayacaktı. Bu bayraklar dalgalanmayacak, bu ezanlar okunmayacaktı. Ama o gün Rabbimin büyüklüğü sonra da liderimizin dirayeti, cesareti, yiğitliği ve sizlerin de büyük bir cesaretiyle büyük bir felaketi atlattık."



Şeytandan bile iki tık ilerideler"



FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolarının bir bir temizlendiğini vurgulayan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:



"Şimdi uzantılarıyla uğraşıyoruz. Her türlü yalan var, üç kağıt var, bunlardaki oyun şeytanın aklına gelmez. Şeytandan bile iki tık ilerideler. Elbetteki devletteki kadrolaşmalarının önüne geçilebilmek için işlerine son verildi. Mazlum varsa yanlışlık yapıldıysa itiraz komisyonlarında değerlendiriyoruz, geri alıyoruz devlete. Ama devlet böyle adamları kendi bünyesinde istemiyor. Devlete hizmet etmiyor o yurt dışındaki şizofren yapıya hizmet ediyorsan senin devlette işin yok. Sen devletten maaş alamazsın. İşte onları da temizliyoruz devletten."