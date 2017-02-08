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Türkiye'nin en sakin şehirlerinden biri yine Karadeniz'de

Türkiye'nin en sakin şehirlerinden biri yine Karadeniz'de. Sinop kıyılarındaki Gerze ilçesi, sürdürülebilir tarihi ve kültürel mirası ile dünyanın sayılı sakin şehirleri arasına giren Türkiye'den 12'nci şehir oldu.

Türkiye'nin en sakin şehirlerinden biri yine Karadeniz'de

Mavinin ve yeşilin buluştuğu bir şehir Sinop. Kültürel mirası, limanları Karadeniz'in en dikkat çeken yerlerinden. 

Bu özelliklerine şimdi bir yenisini daha ekledi. Sinop'un Karadeniz boyunca uzanan Gerze ilçesi uluslararası "Sakin Şehir" ağına dahil oldu. 

Uluslararası Cittaslow Birliği'ne üyelik için 72 kriteri yerine getiren Gerze ile 12'inci şehir oldu Sinop. 

Daha önce İzmir Seferihisar, Aydın Yenipazar, Muğla Akyaka, Çanakkale Gökçeada, Kırklareli Vize, Isparta Yalvaç, Sakarya Taraklı, Ordu Perşembe, Şanlıurfa Halfeti, Artvin Şavşat ve Erzurum Uzundere "sakin şehir" olarak listeye kabul edildi.

Gerzeliler gururlu. Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı'da Gerzelilere teşekkür etti. 



ulusalkanalk.com.tr


Türkiye'nin en sakin şehirlerinden biri yine... paylaşan: ulusalkanal
Etiketler; #Sinop #Gerze ilçesi #türkiye
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