Türkiye'nin ilk 'Kadın Şehitler Anıtı' açıldı

GAZİANTEP'te 96 yıl önce Kurtuluş Savaşı döneminde şehit düşen kadınlar için Türkiye'de ilk defa 'Kadın şehitler anıtı' açıldı.

0 0 0 0

Boyacı Cami avlusunda bulunan anıt nedeniyle düzenlenen açılış törenine, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Gaziantep'in kurtuluşunda şehit düşen 83 kadının adının yazıldığı anıtın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 96 yıl önce Antep'in gazilik unvanını almasında rol alan kadınları unutmamak için Türkiye'de ilk defa 'kadın şehitler anıtı' yaptırdıklarını söyledi.



Kadının toplumda önemli rol oynadığını belirten Fatma Şahin, şunları söyledi:



"Kadın anadır, kadın yardır, kadın topraktır, kadın rahmettir, kadın bu toplumun ana direğidir. Ailenin temelidir. Toplumdaki sosyal hayatın, ekonomik hayatın bütün yaşam alanımızın en önemli aktörüdür. Tarihimize baktığımız zaman bütün Anadolu'da kahramanlık destanı yazılmıştır. Bir tarafta Çanakkale'de batıda mücadele verilirken, güneyde birleşen batı ve doğu arasındaki ana mekanizmada çok önemli bir mücadele verildi. 96 yıl önce Antep'i Gaziantep yapan büyük bir hikaye yazıldı, büyük bir destan yazıldı. Gaziantep'te oluşan kahramanlık hikayesinde çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar toplumun hepsi büyük bir seferberlikle yola çıktı. Mustafa Kemal mesajını açık verirken, benim bacılarım, analarım mücadele verdi. Benim şehrimde kadınlar büyük mücadele verdiler. 6 bin 317 şehidimizin, hastane kayıtlarıyla çıkardığımız bir çalışma başlattık. Bu meselenin kadın, erkek memleket meselesi olduğunu geçmişi hatırlayarak oradan aldığımız ilhamla geleceğe çıkmamız gerektiğini biliyorduk. 96 yıl önce Antep'i gazi yapan kadınlarımızın rahmetle, minnetle anılması için bir sembole ihtiyacımız olduğunu gördük. Buradaki yaptığımız çalışma geçmişi unutmamaktır."



Şahin'in konuşmasının ardından şehitler anıtının açılışı yapıldı. Açılışın ardından caminin avlusundaki sembolik şehit kadınların mezarına Bakan Şimşek ve beraberindekiler karanfil bıraktı.

Kaynak: