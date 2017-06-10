Tuşba'da gerçekleşen "Atık Pil Toplama" kampanyası çerçevesinde ilçedeki 28 okulun öğrencilerinin topladığı 380 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.

Tuşba Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin (TAP) 3 yıldır düzenli olarak ilçe sınırlarında bulunan okullara yönelik gerçekleştirdiği "Atık Pil Toplama" kampanyası sonucunda 28 okulda 380 ki̇logram atık pi̇l toplandı.



Belediyeden yapılan açıklamada, Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla 15 Ekim 2016 tarihinde başlattığı kampanyanın sonuçlandığı belirtildi.



Belediyenin kurulduğu 2014'ten beri 'Geri Getir' sloganıyla başlattığı ve geleneksel hale getirdiği kampanya çerçevesinde 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde ilçe genelinde en fazla atık pil toplayan okullar ödüllendirildi.



İlçe genelinde 28 okulda 380 kilogram atık pil toplanan kampanyada, Akköprü İlk ve Ortaokulu 137 kilogram ile birinci, Hacı Ömer Sabancı İlk ve Ortaokulu 70 kilogram ile ikinci, Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi de 63 kilogram atık pil toplayarak üçüncü oldu.



Dereceye giren okul idaresi ve öğrencilerini çeşitli hediyelerle ödüllendiren Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, toplam 123 kuruma 590 adet atık pil toplama kutusu bıraktıklarına dikkat çekti.



Kampanyanın çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından önemli olduğunu söyleyen Başkan Özgökçe, "Belediye olarak bu kampanyayı okullarımız başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, alış-veriş merkezlerinde ve tüm toplu yaşam alanlarında başlattık. Gördük ki kampanyamıza tüm eğitimcilerimiz, ailelerimiz, yani tüm halkımız da destek veriyor. Bu da bizi çevre bilinci açısında umutlandırırken aynı zamanda memnun da etmektedir." di̇ye konuştu.



Atık pillerin doğaya ve çevreye büyük zararlar verdiğini ifade eden Başkan Özgökçe, gösterilecek duyarlılığın, çocukların, geleceğin ve çevrenin geliştirilmesinde, korunmasında ve bilinçlenmede önemli etkisi olacağını bildirdi.



Atık pillerin evsel atıklarla karıştırılmaması, kesinlikle çöpe atılmaması, ateşe tutulmaması, su ve toprağa karışacak şekilde bırakılmaması konusunda da uyarılarda bulunan Özgökçe, şunları kaydetti:



"Aksi takdirde, pillerin dış kabı zamanla delinerek içindeki ağır metaller toprağa ve suya karışır. Onun için kullandığımız ve adeta hayatımıza giren pillerin, bataryaların oyuncak, radyo, el feneri, CD çalar, işitme cihazı, kol ve masa saati, cep telefonu gibi cihazlarda kullanılan piller bittiği zaman, çöpe atmadan ayrı bir yerde biriktirerek, bunları daha sonra okullardaki atık pil toplama kutularına bırakmak gerekiyor. Kampanya ile ilgili sonuçları 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında belirledik. Kişi başına en fazla atık pil toplanmasının esas alınmasındaki amaç öğrencileri rekabete teşvik ederek, evlerinde ve çevrelerinde bulunan pilleri toplayıp, ailelerini de çevrelerini de bilinçlendirmektir. Herkesi projemize destek olmaya davet ediyoruz. Toplanan pilleri geri dönüşüme kazandırarak, ülke ekonomisine katkı sunan, projemize destek veren tüm okul idarecileri, öğrencilerimiz ve ailelerine çok teşekkür ederiz."

