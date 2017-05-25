"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Tuzla'da gemi yangını

EDİRNE ve Tekirdağ polis ve jandarma ekiplerice huzur operasyonu düzenlendi. Uygulama sırasında polisle tartışan alkollü kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Tuzla'da gemi yangını

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik tesisatında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tuzla tersaneler bölgesi SNR Tersanesi'nde yapımı devam eden sualtı kurtarma gemisinin elektrik tesisatında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden tersane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Yayla ve Tuzla müfrezelerinden itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken sualtı kurtarma gemisinde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tuzla #gemi yangını #edirne #Tekirdağ #huzur operasyonu #polis #edirnetekirdağ
banner863
Önceki Haber
Abdullah Öcalan'ı yargılayan Hakim Turgut Okyay: Böyle olmaz
Sonraki Haber
1 milyon TL'lik kaçak içki operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.