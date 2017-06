Diyarbakır Et ve Süt Kurumu'nda satışa sunulan ucuz et, uzun kuyruklara neden oldu. Dışarıda kilosu 45-50 lira olan eti Diyarbakırlılar 31 liraya aldı.

Bu uzun kuyruğun nedeni, ucuz et...



Sıcağa aldırış etmediler, uzun süre Diyarbakır Et ve Süt Kurumu önünde beklediler.



Vatandaşın Et ve Süt kurumundan et almasının ilk nedeni ucuz olması. Çünkü dışarıda kuşbaşı etin kilosu 45-50 lira iken Et ve Süt kurumunda 31 lira. Yine Kıymanın kilosu kasaplarda 35-40 lira iken burada 28 lira.



ET VE SÜT KURUMU KASAPLARDAKİ FİYAT

-Kuşbaşı etin kilosu 31 lira / Kuşbaşı etin kilosu 45-50 lira

-Kıymanın kilosu 28 lira / 07/06/2017, 12:45:33



Uzun süre sıra bekleyen vatandaş pahalılıktan yakınıyor. Çünkü bir çoğu ya emekli ya da asgari ücretle geçimini sağlıyor.



Satış mağazasında günlük yaklaşık 2 ton et satılıyor. Kesimler 8 veteriner hekim kontrolünde ve hijyenik ortamlarda yapılıyor.



Ancak, kurumda kota uygulaması var. 2 tonluk et öğlen saatlerine doğru tükendiği için kuyrukta bekleyen birçok vatandaş et alamadan evine dönüyor.





ulusalkanal.com.tr