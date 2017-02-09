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Uludağ'da esen lodos kar seviyesini düşürdü

"Oteller Bölgesi"nde kar kalınlığı 1 metre 75 santimetre olarak ölçüldü

Uludağ'da esen lodos kar seviyesini düşürdü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da bir süredir etkili olan lodos, kar seviyesini düşürdü. 

AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"nde yaklaşık bir hafta önce 2 metre olan kar kalınlığı, lodos nedeniyle 1 metre 75 santimetreye indi. 

Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 4 derece olduğu Uludağ'da, pazar gününe kadar kar yağışı beklenmiyor.

Bu arada, sömestir tatili bitmesine rağmen Uludağ'a ilgi gösteren tatilciler ve günübirlikçiler, kayak pistlerini doldurdu.


Kaynak: AA
Etiketler; #uludağ #bursa
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