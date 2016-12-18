Uludağ'ın zirvesindeki telesiyejlerde can pazarı

Uludağ’da, kayak yapmak için pist başına çıkmak isteyen 35 kişi, telesiyejin arızalanması sonucu havada mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.

Uludağ Birinci Oteller Bölgesi’nde, bu sabah kayak yapmak ve manzara seyretmek üzere pist başına çıkmak isteyen 35 kişi telesiyejin arızalanması sonucu havada asılı kaldı. Arıza giderilemeyince yerden yaklaşık 15 metre yükseklikte ve aralıklarla çelik teller üzerindeki ikişer kişilik telesiyejde mahsur kalanları kurtarmak için Jandarma Arama-Kurtarma Timleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve UMKE ekipleri harekete geçti.Kısa sürede kar motorlarıyla bölgeye ulaşan ekipler aralıklarla duran telesiyejdekilere kar temizleme araçlarının üzerine çıkarak ya da halat atarak ulaştı. Telesiyejlere atılan halatlarla tırmanan jandarma ve AFAD görevlileri mahsur kalanları indirdi. Üç saat süren kurtarma çalışmaları sonucu mahsur kalan 35 kişi telesiyejden indirilerek otellerine götürüldü. Telesiyejden indirilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.