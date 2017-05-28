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Ulukent'in sorunları

Denizli'nin Ulukent kasabası, değişen büyükşehir yasası ile mahalle oldu. Belde belediyesinden mahalleye dönüşen Ulukent, ilgisizlikten adeta unutuldu.

Ulukent'in sorunları

Denizli Tavas ilçesine bağlı Ulukent mahallesi, kendi haline bırakıldı. Nedeni ise değişen büyükşehir yasaları.

TBMM Genel Kurulunda, 13 ilin büyükşehir olmasına ilişkin tasarı kabul edilerek yasalaşmıştı. Kanuna göre Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehir belediyesi olmuştu.

Büyükşehirle birlikte belde belediyeleri kapatılmış, köyler mahalle dönüşmüştü. Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Ulukent Belde Belediyesi de kapatılarak, mahalleye dönüştü.

Ulukent'in tüm ihtiyaçları, büyükşehire devrildi. Ancak Denizli ile Ulukent arası 70 kilometre olunca beldenin sorunları çözülemez hale geldi.

Mahalledeki köprüler yıkılmak üzere. Çoçuk parkları bakımsızlıktan otlarla kaplamış halde. Yollar da aynı durumda. Halk ilgisizlikten şikayetçi.

Mahalle içinden geçen suluma suyu da boşa akıyor. Vatandaşlar sulama havuzu yapılmasını istiyor. Dahası havuzun yapılacağı tarlanın sahibi, arsasını sadece 1 lira karşılığında mahalleye bağışladı. Ancak yetkililerin ilgisizliği nedeniyle su havuzu yapılamadı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #denizli #ulukent #kasaba #büyükşehir #belde #belediye #denizli tavas
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