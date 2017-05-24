Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde 2’inci Uluslararası Pastacılar Festivali yapıldı. Tarihi Zil Kale’de bir araya gelen pasta ustaları tulum eşliğinde türküler söyledi, horon tepti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Pastacılar Festivali için pasta ustaları Tarihi Zil Kale’de bir araya geldi.Kepler giyildi, önlükler takıldı. Ellere de 'Dağların hastası pastanın ustasıyız', 'Fırtına'da çok tatlıyız' yazılı dövizler alındı. Festival coşkusu başladı.Doğayla tarihin kucaklaştığı Zil Kale’den horonun sesi yankılandı. Heybetli yapısıyla dikkat çeken kalede pastacılar Horon tepti.Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde ustalar hep birlikte pasta kesti. Kesilen pasta da, katılımcılara ve turistlere ikram edildi.Pasta ustaları, Şükran Kütüğü önünde anı fotoğrafı da çektirdi.