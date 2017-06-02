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Üniversite kavşağında fuhuş pazarlığı

ADANA'da Cono aşiretine mensup kadınlar, gündüz vakti Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) girişinde durdurdukları araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi.

Üniversite kavşağında fuhuş pazarlığı

ADANA'da Cono aşiretine mensup kadınlar, gündüz vakti Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) girişinde durdurdukları araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi.

Aynı zamanda ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin de bulunduğu yerleşkenin giriş kavşağında bekleyen kadınlar, saatlerce el kaldırarak araçları durdurup pazarlık yaptı. Sürücüyü ikna ettiği takdirde araca binen kadınlar genellikle cüzdan veya cep telefonu çalıyor, ya da tacize uğradığını iddia ederek para alıp kaçıyor.

Utandıkları için sürücülerin şikayetçi olamadığı kadınlar, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından uzaklaştırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana
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