Kilisli iş adamı Süreyya Beşe'nin 90 milyon dolarlık serveti nedeniyle birbirine düşen çocukları şimdi de boş kasa nedeniyle mahkemelik oldu. İşadamının kızı, babasının ölümünden sonra evde bulunan kasanın içinde toplamı milyon dolarları bulan para, altın, senet ve tapularla birlikte erkek kardeşi tarafından alındığını iddia etti.

İş adamı Süreyya Beşe'nin 2014 yılında ölümünün ardından 90 milyon dolarlık mirası ortaya çıkınca ilk ve ikinci evliliğinden olan çocukları birbirleriyle davalık olmuştu. Milliyet'ten Tolga Atar'ın haberine göre; iş adamının mirasının büyük bir kısmını ikinci evliliğinden olan oğlu Süreyya Can Beşe'ye bırakınca hem üvey kardeşleri hem de öz ablası Didem Baytekin iptal davası açmıştı. Şimdi abla kardeş ikinci kez karşı karşıya geldi.



Babam sağ iken de devir yaptılar



Abla Didem Baytekin, babasının ölümünün ardından ortadan kaybolan kasanın peşine düştü. Didem Baytekin, öz kardeşi Süreyya Can Beşe’ye ve annesi Bircan Beşe’ye açtığı davada, babası Süreyya Beşe’nin vasiyet ile kardeşine bıraktığı mirasın yanı sıra sağ iken de yüklü miktarda menkul ve gayrimenkul devrettiğini ileri sürdü. Baytekin dilekçesinde şu iddialarda bulundu;



"Babamın sağlık sorunları yaşadığı dönemde tehdit altında olmasından faydalanarak, kardeşim Can Beşe vasiyet haricinde yüklü miktarlardaki değeri milyon dolarları bulan menkul ve gayri menkul elde etmiştir. Süreyya Beşe ilk eşinden olan çocuklarından mal kaçırmak amacıyla nakit ve değerli gayrimenkulleri satmak ve nakite çevirerek miras dışı kardeşim Can Beşe’nin üzerine geçirmiştir. Sadece, 40 yaşlarında olan ve ömrü boyunca hiç çalışmamış kardeşim Can Beşe’nin şu an oturduğu evin değeri 9 milyon TL civarındadır. Can Beşe’nin ayrıca birçok yerde gayrimenkullerin sürekli ve sistematik ile gizli banka hesapları bulunmaktadır. Kardeşim Can Beşe’nin miras dışı malvarlıklarının dışında babamın mal varlığının üzerine geçirmesinde en büyük rolü diğer davalı olan annem Bircan Beşe oynamıştır. Taksim’de ünlü bir eğlence yeri ve büyük bir garajın kiralarını kardeşimle birlikte almaya devam ediyor. "



Kasa buhar oldu



Didem Baytekin dilekçesinin devamında ise, "Babam Süreyya Beşe’nin vefat etmeden önce kasası vardı. İçinde toplam değeri milyon dolarları bulan para,altın, senet ve tapular bulunuyordu. Kasa ve içindekiler babamın ölümünün ardından ortadan yok oldu. Bunlar annem ve kardeşim tarafından alınmıştır. Babam öldüğünde 'kasanın içinden birşey çıkmadı' dediler. " diyerek annesini ve kardeşini suçladı.



ulusalkanal.com.tr