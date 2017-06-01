MARMARİS'te kiraladığı 'Bella Mare' isimli ultra lüks guletle gelen uluslararası teknoloji şirketi 'RayV'nin Yönetim Kurulu Başkanı İsrailli işadamı 60 yaşındaki Ron Zuckerman, Bozburun açıklarına demirledi.

Zuckerman'ın çocukları eğlenebilmeleri için denizin ortasına kurdurduğu su parkı, görenleri şaşırttı.



Ege'de kalabalık bir grupla mavi tura çıkan Ron Zuckerman, Marmaris'te 'Turkyacht' isimli tur şirketinden daha önce ünlü yıldız Demi Moore'un da mavi tura çıktığı 'Bella Mare' isimli ultra lüks guleti kiraladı. Guletle koyları gezen İsrailli işadamı, dün (çarşamba) de Marmaris'in Bozburun Mahallesi açıklarında demirledi. Misafirleri ve çocuklarının eğlencesi için ise denizin ortasına su sporları merkezi kurdurttu. Çocuklar daha çok, su parkında oynarken; büyükleri ise jet-ski ile flyboard gibi deniz araçlarını kullanmayı tercih etti. Zuckerman ve beraberindekilerin Güney Ege'deki mavi turunun iki haftalık olduğu belirtildi.



"KÖTÜ GİDİŞİ TERSİNE ÇEVİRMELİYİZ"



Türkiye'de yat firmalarının önde gelen isimlerinden Türkyacht firmasının ortağı Eyüp Bayraktaroğlu, büyük çabaları sonrasında dünyanın önde gelen zenginlerinin mavi tur için Türkiye'yi tercih etmeye başladığını söyledi. Geçen yıl turizmde yaşanan krize rağmen tanıtıma hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Bayraktaroğlu, "Bu senenin de beklentisi iyi değil. Fakat ne olursa olsun biz firma olarak Türkiye'yi mavi turda hak ettiği yere getirmek için her türlü imkanı seferber etmeye çalışıyoruz" dedi.