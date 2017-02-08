Ünlü sanatçıdan engellilere moral

TÜRK sinemasının efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit, Muğla'da engellilere hediye edilen akülü tekerlekli sandalye dağıtım törenine katıldı.

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Muğla 1903 Beşiktaşlılar Derneği tarafından Engelliler Derneği'ne bağışlanan 10 akülü tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı için tören düzenlendi. Düğerek Sosyal Tesisleri'ndeki etkinliğe Muğla Valisi Amir Çiçek, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, daire müdürleri, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, 1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ongun Emgin, Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, STK temsilcileri, engelliler ve çok sayıda davetli katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, "Amacımız engellilerimizi sosyal hayatın içerisine, yaşama sevinçlerine katkıda bulunmaktır. Öncelikle yatağa bağlı, dört duvara mahkum olmuş engellilerimizin sosyal hayatın içine taşıma için akülü ve tekerlikli sandalye temini yoluna gitmiş bulunuyoruz. 2007 yılından buyana hayırseverlerimizin destekleriyle çok sayıda engellimize tekerlekli sandalye ulaştırdık" dedi.



1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ongun Emgin ise, Engelli kardeşlerimiz için Beşiktaş saygınlığı çerçevesinde daha çok yapacak işimiz olduğu inancındayız. Kendilerine bir nebze yardımcı olduysak bu mutluluk bize yeter" diye konuştu.



Muğla Valisi Amir Çiçek ise, "Devletin şemsiyesi herkese açık. Baba evlatlarının arasında yardım yapmaz. Engellilerimiz için tüm imkanlarımıza seferberiz. Anlamlı bir günde burada bulunmaktan dolayı mutluyuz" dedi. Engelliler için önemli mesajlar veren sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit de, "Valimizi ziyarete geldiğimde bana engelliler için akülü tekerlekli sandalye dağıtım töreni olduğunu söyledi. Beşiktaş taraftarı olarak derneğimizin anlamlı etkinliğini kaçırmak istemedim. Bu jest karşısında çok duygulandım. Engelli insan yoktur. Engelli düşünceler olabilir. Önümüzdeki engelleri kaldırmak hepimizin görevi. Bu nedenle burada bulunduğum için çok mutluyum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından engellilere tekerlekli sandalyeleri dağıtıldı.

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