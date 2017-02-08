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Ürünlerini sel, tarlasını icra aldı

Mersin'de çiftçilik yapan Çetin Can, art arda gelen afetler nedeniyle topraklarını kaybetmek üzere. Serasını kredi çekerek kuran çiftçi, borcunu ödeyemeyince banka, tarlasını satışa çıkardı.

Ürünlerini sel, tarlasını icra aldı

Mahsulü sel suları altında kaldı yetmedi, tarlası da borçları sebebiyle icradan satışa çıkartıldı.

Mersin'de 40 yıldır çiftçilikle geçimini sağlayan Çetin Can, Adanalıoğlu Mahallesi'nde bankadan 630 bin lira tarım kredisi çekerek sera kurdu.

Can, 4 yıl boyunca borcunu ödemek için çalıştı ve borcuna yapılandırma da yaptı.  Ama peş peşe gelen afetler ve düşük fiyata alıcı bulan ürünler sebebiyle kredi borcunu ödeyemedi.

Banka da Can'a ait olan 37 dönüm tarım arazisini, icradan satışa çıkardı. 

'Tek ekmek teknem arazim' diyen zor durumdaki çiftçi,  icranın durdurulmasını istedi.
 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Mersin #çiftçi
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