Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması
Şehir Hatları'ndan 4 yeni hat
Şehir Hatları'ndan 4 yeni hat
Mehmet Bedri Gültekin, Iğdır canlı yayınına konuk oldu
Mehmet Bedri Gültekin, Iğdır canlı yayınına konuk oldu
İşte ABD'nin YPG'ye vereceği silahların listesi
İşte ABD'nin YPG'ye vereceği silahların listesi

Uşak Arkeoloji Müzesi görevlisi öldürüldü

Müzede sanat tarihçisi olarak çalışan Ali Ekber Polat, çarşıda yürürken arkasından yaklaşan biri tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

Uşak Arkeoloji Müzesi görevlisi öldürüldü

Uşak Arkeoloji Müzesinde görevli Ali Ekber Polat, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sanat tarihçi olarak çalışan Ali Ekber Polat (38), sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda yürüdüğü sırada arkadan yaklaşan biri tarafından tüfekle vuruldu.

Ağır yaralanan 2 çocuk babası Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, saldırganı yakalamak için harekete geçerken, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #silah #polis #otomobil #müze #cinayet
banner863
Önceki Haber
Güvenlikte genç korucular dönemi
Sonraki Haber
Kasadan 1 dolarlık 29 banknot çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.