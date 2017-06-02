Müzede sanat tarihçisi olarak çalışan Ali Ekber Polat, çarşıda yürürken arkasından yaklaşan biri tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

Uşak Arkeoloji Müzesinde görevli Ali Ekber Polat, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.



Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sanat tarihçi olarak çalışan Ali Ekber Polat (38), sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda yürüdüğü sırada arkadan yaklaşan biri tarafından tüfekle vuruldu.



Ağır yaralanan 2 çocuk babası Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Polis, saldırganı yakalamak için harekete geçerken, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.