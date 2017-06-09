Denizli, Uşak, Manisa ve Aydın'da, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle ilk ve orta öğretimdeki yaklaşık 700 bin öğrenci karnelerini aldı.

Uşak'ta, Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, başarılı bir eğitim öğretim yılını tamamladıklarını söyledi.



İl genelinde 60 bin 330 öğrencinin karne aldığını aktaran Şahin, öğrencilere tatil dönemini iyi değerlendirmeleri, anne babalara da çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.



Tatil döneminde çocukların kitap okumalarını isteyen Şahin, "Bütün yıl boyunca çok çalıştığınız ve yoruldunuz. Hepiniz tatili hak etti. Gönlünüzce eğlenin ve dinlenin. Ancak kitap okumayı ihmal etmeyin. Kitap okumak ufkunuzu açacak." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilere karneleri verildi.



Denizli

Denizli'de ilk ve orta öğretim seviyesindeki 184 bin 97 öğrenci, 2016-2017 eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile girdi.



Pamukkale ilçesindeki Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulunda düzenlenen törene katılan Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, beraberindekilerle sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, karneleri dağıttı.

Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu 1/D sınıfında eğitim-öğretim gören Iraklı Hafssa Latef Kareem Alfalahi de karnesini Vali Altıparmak'ın elinden aldı.

Altıparmak, öğrencilerin eğitim-öğretim yılını tamamlayarak dinlenmeyi hak ettiklerini belirtti. Altıparmak, öğrencilere tatilde iyi dinlenmelerini ve çok kitap okumalarını tavsiye etti.



İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bin 66 okul ve kurumda, 14 bin 135 öğretmen, 184 bin 97 öğrenci ile yoğun ve yorucu bir dönemin sona ermesinin ardından yeni bir dinlenme dönemine girdiklerini belirtti.

Karne dağıtım törenine, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Aydın

Aydın'da, ilk ve orta öğretim seviyesindeki 175 bin 115 öğrenci karne sevinci yaşadı.

FETÖ ile bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılarak Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne dönüştürülen okulda düzenlenen törene Vali Ömer Faruk Koçak, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Koçak, burada yaptığı konuşmada, törenin yapıldığı okulun milletin değerlerini kaldırmaya sinsice teşebbüs eden en kötü terör örgütünün elinden alındığını belirterek "Ama 15 Temmuz'da milletimiz, milletin paralarıyla, milleti kandırarak hileyle ellerinden alınmış, altınlarıyla, paralarıyla, evleriyle katkı yaptıkları bu okulları tekrar millete kazandırmıştır." dedi.

Bundan sonra söz konusu okulda öğrencilerin vatan ve millet sevgisiyle eğitim göreceğine dikkati çeken Koçak, öğrencilere karnelerini takdim ederek başarılar diledi.



Manisa

Manisa'da resmi ve özel okullarda okul öncesi 20 bin 990, ilkokulda 72 bin 811, ortaokulda 83 bin 29, ortaöğretimde 68 bin 81, Eğitim Uygulama Merkezi'nde 688 ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde 3 bin 853 öğrenci olmak üzere toplam 249 bin 452 öğrenci karne aldı.

Son ders zili nedeniyle kentteki Ali Rıza Ortaokulu ve Gediz Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende öğrenciler karnelerini protokol üyelerinin elinden aldı.