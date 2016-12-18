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Uşak'ta cinayet

Uşak'ta garsonluk yapan Hasan Güngör tabancayla vurularak öldürüldü.

Uşak'ta cinayet
Alınan bilgiye göre, Bozkuş köyünde bir eğlence mekanındaki mesaisini tamamlayan Güngör (23) evine giderken, aralarında husumet olduğu iddia edilen İ. A. (28) tarafından tabancayla vuruldu. 

Ağır yaralanan ve otomobille Uşak Devlet Hastanesine götürülen Güngör, hastanede hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma ekipleri, İ.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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