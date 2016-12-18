Uşak'ta cinayet

Alınan bilgiye göre, Bozkuş köyünde bir eğlence mekanındaki mesaisini tamamlayan Güngör (23) evine giderken, aralarında husumet olduğu iddia edilen İ. A. (28) tarafından tabancayla vuruldu.Kaynak: AA
Ağır yaralanan ve otomobille Uşak Devlet Hastanesine götürülen Güngör, hastanede hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma ekipleri, İ.A'yı gözaltına aldı.
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