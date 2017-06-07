Babasının kullandığı tırdan inip yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Uşak merkeze bağlı Güre köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, 9 yaşındaki oğlu Osman Güven Kurum ile birlikte 31 CV 7797 plakalı tırla İzmir'den Osmaniye'ye giden İbrahim Kurum, Uşak - İzmir Karayolu Güre köyü yakınlarında mola vermek amacıyla durdu.



Tırdan inip yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa, Akif Timuçin'in kullandığı 34 PB 9002 plakalı otomobil çarptı.



Osman Güven Kurum olay yerinde yaşamını yitirdi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Akif Timuçin'i göz altına aldı.