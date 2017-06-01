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Uşak'ta yıldırım isabet eden kişi öldü

Banaz ilçesinde bir kişi yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Uşak'ta yıldırım isabet eden kişi öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişi yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 72 yaşındaki İsmail Gürses, dün akşama doğru Şaban köyündeki evinden mantar toplamak için ayrıldı.

Gittiği arazide yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Gürses, yakınları tarafından kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmail Gürses'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yıldırım #mantar #banaz
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