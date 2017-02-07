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Üsküdar'da erkek cesedi bulundu

İstanbul Üsküdar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz temizleme aracındaki görevliler tarafından 40 yaşlarında olduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu.

Üsküdar'da erkek cesedi bulundu

Üsküdar Vaniköy açıklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz temizleme aracındaki görevliler, deniz yüzeyinde ceset görmesi üzerine durumu deniz polisine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi cesedi tekneyle kıyıya çıkardı.

40 yaşlarında bir erkek cesedi

40 yaşlarındaki erkeğe ait olan ceset üzerinde yapılan incelemede darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanmadı.

Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, cesedin kimliğini belirlemek için araştırma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #üsküdar #istanbul büyükşehir belediyesi
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