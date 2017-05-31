MERSİN'in merkez Mezitli İlçesi'ndeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan astrolog ve filozof Aratos'un anıt mezarı, günümüzde tarım arazisi olarak kullanılıyor. Üzerinde sera bulunan anıtsal mezar gün ışığına çıkarılmayı bekliyor.

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Tarihi ve kültürel zenginliği Türkiye'ye kazandırmanın son derece önemli olduğunu belirten Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, "Dünyaca ünlü Helenistik dönem astronom ve şair Aratos'un memleketi Soli'deki anıtsal mezarı tarım arazisinde. Özel mülkiyet içinde kaldığından ziyarete açık değil. Sütunların yanında bulunan portakal bahçesinin altında kalmış olan dünyanın en büyük astroloğu ve filozofu Aratos'un mezarı var ama yeryüzüne çıkarılabilmiş değiliz. Bu da maalesef bu tür değerlere devlet olarak gereken değeri vermediğimizin açık göstergesidir" dedi.



BU ZENGİNLİKLERİ ÜLKEMİZE KAZANDIRMALIYIZ



Antik kentin sütunlarının dahi pek çoğunun toprak altında bulunduğuna dikkat çeken Tarhan, şöyle devam etti:



"Soli sütunlarının güneyinde denizle birleşen noktada henüz daha ortaya çıkarılamayan aktif liman yine buranın dünya üzerindeki en büyük örnek olduğunu gösteriyor. Kültür Bakanlığı'ndan gerekli desteği alamıyoruz. Ancak son iki yılda Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ve bizim katkımızla önceki yılara göre biraz daha yoğun şekilde kazı çalışmaları ilerlemeye başladı. Ama elbette ki yeterli dememiz mümkün değil. Bu tarihi ve kültürel zenginlikleri ülkemize kazandırmalıyız."



RANT ÇOK YÜKSEK



Arkeolojik açıdan Kilikya tarihinin önemli hazinelerden biri olan antik kentte kazı yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı ise şu değerlendirmeyi yaptı:



"Söz konusu arazi rant bölgesinde olduğu için rayiç bedelleri yüksek çıkıyor. Vatandaş devletin teklif ettiği parayı kabul etmiyor ama devlet de belirlenen rayiç bedelini yüksek bularak ödeme yapmıyor. Rayiç bedelin ödenmemesi üzerine alan kamulaştırılamıyor. Böyle olunca da Aratos hala toprak altında bekliyor."



Antik kentin yanına dikilen Türkçe ve İngilizce tabela ile Aratos'un mezarının bölgede olduğu vatandaşın bilgisine sunuluyor.



GÖKBİLİMCİLERİN KUTSAL HAZİNESİ



Aratos (İ.Ö 315-245) Helenistik dönemin ünlü bir şairi gökbilimcisidir. Meteoroloji, matematik ve botanik üzerine çalışmıştır. Zamanın en önemli bilimsel yapıtlarından 'Phainomena-Gök Olayları' Romalılarca sevilmiş ve Cicero daha sonra da Caesar Germanicus tarafından Latinceye çevrilmiştir. Phainomena kendisinden sonraki gökbilimcilerin temel başvuru kaynağıdır. Gözlemlere dayalı zamanı ölçme ve hava tahminleri üzerine yazılan eser özellikle gemiciler tarafından kullanılmaktaydı. Aratos, Gök Olayları'nda o zamana kadar bilinen 48 takım yıldızı listelerken çizimlerini yapmış ve şiirsel bir dil kullanarak tanımlamıştır.

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