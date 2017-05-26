Antalya'da uyuşturucu kullanan ve bebekleri de bağımlı dünyaya gelen çiftin yardım çağrısı karşılık buldu

Antalya'da uyuşturucu bağımlısı oldukları için bebekleri de bağımlı doğan aileye Sağlık Bakanlığı sahip çıktı.



Uyuşturucu bağımlısı R.A. (26) ve B.A'nın (22) basında yer alan yardım çağrıları üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin temasa geçtiği aile, kontrol için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.



Çifti muayene eden hastanenin Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkesi (AMATEM) doktoru Mehmet Nedim Yargıcı, hamilelik döneminde kullanılan uyuşturucunun doğacak bebeğe büyük zararları olduğuna dikkati çekti.



Anne doğumdan sonra bebeği emziriyor ise uyuşturucu maddenin süt yoluyla bebeğe geçtiğini aktaran Yargıcı, "Hasta annemiz bebeğini emzirmemekle çok iyi etmiş." dedi.



İki hastanın da hastaneye yatışının yapıldığını belirten Yargıcı, "Uyuşturucudan kurtulmak için kararlılar. Burada iyileşecekler ama taburcu olduktan sonra kendilerine uyuşturucu temin eden kişilerle ilişkilerini kesmeleri gerekiyor." diye konuştu.



"Bebeğimi tehlikeye attığım için çok pişmanım"



Anne B.A, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşları tarafından 8 yıl önce uyuşturucuya alıştırıldığını, madde kullanımını bırakmak isteğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Bıraktığım dönemler oldu ama yeterli değildi. 3 yıl önce eşimle tanıştım ve bir sene önce de evlendik. Hamilelik dönemimde de uyuşturucu kullanmaya devam ettim. Bebeğimin etkileneceğini bile bile devam ettim. Uyuşturucuyu bırakamadım, bu çok zor bir şey. Bebeğimi de tehlikeye attığım için çok pişmanım."



Bebeklerinin bağımlı olarak dünyaya geldiğine dikkati çeken B.A, eşinin ve kendisinin uyuşturucu tedavisi görmediğini belirterek, "Madde kullanmaya devam ediyoruz. Tedavi olarak uyuşturucuyu bırakmaya kesin kararlıyız. Çünkü böyle yaşanmıyor, çok zor. Hem bebeğimiz hem de kendimiz için uyuşturucuyu bırakmak istiyoruz ve çok kararlıyız. Bebeğimizle sürekli birlikte olamıyoruz. Anneannesinin yanında kalıyor. Uyuşturucu kullandığımız zaman yanına gitmiyoruz."



Baba R.A. da yardım taleplerine karşılık vererek kendilerine el uzatan yetkililere teşekkür etti.



Uyuşturucuyu bırakmakta kararlı olduklarını ve bu nedenle hastaneye geldiklerini ifade eden R.A, "Bebeğimiz uyuşturucu madde kokusunu aldığı zaman çok rahatsız oluyor. Bizim için bebeğimizi görememek, madde kullanmaktan daha büyük bir ceza." dedi.



"Geceleri sürekli ağlıyordu"



Bebeğin bakımını üstlenen anneanne G.T. de kızının hamilelik döneminin zor geçtiğini vurguladı.



Hamilelik döneminde kızının uyuşturucuyu bırakarak tedavi olması için mücadele verdiğini anlatan G.T, şu değerlendirmede bulundu:



"Torunum doğana kadar stres yaşadım. Allah'a şükür herhangi bir organında hasar meydana gelmeden doğdu. Ancak birtakım huzursuzlukları oldu. Geceleri sürekli ağlıyordu. Atlattı çok şükür, şu anda çok iyi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki kontrollerine düzenli götürüyorum. İsteğim annesi ve babasının uyuşturucudan kurtularak çocuklarına bir gelecek hazırlamaları. Torunumun ben hayattan gittiğim zaman emin ellerde olmasını istiyorum."



G.T, kendileriyle yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a teşekkür etti.