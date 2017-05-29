Mersin'de drone destekli operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik drone destekli operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde, asayiş ve terörle mücadele ekiplerinin de katılımıyla gerçekleşen operasyonda şüphelilerin gizlenebileceği noktalarda drone ile havadan kontrol edildi.

Operasyonda şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol edilip sorguları gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bir aracın sürücüsü kovalamaca sonucunda yakalandı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda satışa hazır vaziyette 14 pakette 50 gram eroin maddesi ile 238 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.