Uzmanlardan soğuk hava uyarısı

ağır kış koşullarının etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi dün gece adeta buz kesti.

Erzurum'un Tekman İlçesi'ne bağlı Hacıömer Köyü sıfırın altında 37.7 ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim alanı oldu. Kars ve Ağrı'da ise yoğun sis nedeniyle sokağa çıkanların kaş, kirpik, saç ve bıyıklarına kırağı düştü.



Yoğun kar yağışı ardından etkili soğuklar başladı. Soğuk hava nedeniyle bu sabah da birçok ev ve iş yerinin camları, su sayaçları ve şadırvanlar buz tuttu, araçlar çalışmadı, yolların buzlanması nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi. Erzurum ve Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı yer yer 4 metreye kadar düştü. Kars ve Ağrı'da sokağa çıkanların ise kaş, kirpik, saç ve bıyıklarında kırağı oluştu. Buzdan adama dönenler, ilginç görüntüler oluşturdu.



Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye'nin en soğuk yerleşim biriminin sıfırın altında 37.7 ile Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyünün olduğunu açıkladı. Yine sıfırın altında olmak üzere termometreler, sıfırın altında olmak üzere; Ardahan'ın Göle ilçesinde 37.3, Ağrı'nın Hamur İlçesi'nde 35.8, Erzurum Havalimanı'nda 35.2, Ağrı'da 35.1, Ardahan'da 28, Kars'ta 27.6, Erzurum merkezde 26.8, Erzincan'da 16.5, Iğdır'da 18 ve Muş'ta 18.9 dereceyi gösterdi.



Uzmanlar sokağa çıkanların soğuk ve kirli hava nedeniyle ağızlarını atkı ile sarmalarını ve soğukla mücadelede de lahana gibi ince ve kat kat giyinilmesini istedi. Hasta, yaşlı ve çocukların ise zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.