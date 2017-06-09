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Validen mektupla karne hediyesi istedi

Amasya Valisi Salih Işık, kendisinden mektupla karne hediyesi olarak bisiklet isteyen 5. sınıf öğrencisi Eslem Ilıcak'ı kırmayarak bisiklet hediye etti

Validen mektupla karne hediyesi istedi

Amasya Valisi Işık, kendisine mektup yazarak karne hediyesi olarak bisiklet isteyen 5. sınıf öğrencisi Eslem Ilıcak'ı geri çevirmedi.

Yeşilırmak Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Eslem, Vali Işık'a mektup yazarak karne hediyesi istedi.

Eslem, mektubunda, "Sizden benim bir isteğim olacak. Babam bana karne hediyesi bisiklet alacaktı ama maalesef bir kavgadan dolayı cezaevine girdi. 10 ay aramızda olamayacak. Derslerim çok iyi, takdir getiriyorum. Sizden tek istediğim benim küçük kalbimi sevindirirseniz, bisiklet alırsanız çok mutlu olurum." ifadelerine yer verdi.

Mektubu okuyan Işık, Eslem'i ve ailesini valiliğe çağırarak, öğrenciye karne hediyesi olarak istediği bisikleti hediye etti.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eslem'in kendisine mektup yazdığını ve durumunu anlattığını söyledi.

Devlet olarak başarılı öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayan Işık, "Eslem'in mektubunu okuduk ve hemen kendisine bisiklet temin edip karne günü hediye ettik. Gerçekten başarılı bir öğrenci, takdir belgesi almış. Kendisini kutluyorum. Artık tatilde hem kitap okuyacak hem de bisiklet sürerek spor yapacak." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mektup #karne hediyesi #bisiklet #Amasya Valisi Salih Işık
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