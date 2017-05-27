Erzurum'da Ramazan ayı ile birlikte artan maytap, torpil, çatapat gibi piroteknik patlacıyı maddeleri satan ve kullananlar cezalandırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geleneksel Ramazan anlayışının bir parçası olarak, özellikle iftar ile sahur arasında, piroteknik patlayıcı maddelerin oyun ve eğlence amaçlı patlatılması sonucu, halkın huzur ve sükunu bozuluyor, kalabalık yerlerde kullanılması ise organ kaybına neden olacak yaralanmalara sebebiyet veriyor. İçinde taneli kara barut bulunan kurbağa, böcek şeklindeki eğlence malzemeleri, adi fırfır, çiçek yağmuru saçanlar, İspanyol maytapları, şenlik mumları gibi klorat, fosfor karışımı ile üretilen patlayıcı oyuncak malzemeler, maytap, çatapat, şerit halindeki kağıt kapsüller, oyuncak tabanca mantarlar, mukavva kapsüllerinin kullanılması, alınması, satılması ve depolanması 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesiyle yasaklandı. Özellikle Ramazan ayı içerisinde piroteknik maddelerin alım, satım ve kullanılması hususundaki kontroller artırılacak, emre aykırı hareket ettiği belirlenen kişi ve işyerlerine gerekli cezai yaptırımlar uygulanacak. Yasağa uymayan kişi ve işyerleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32'nci maddesinde belirtilen 'Emre aykırı davranış' veya 36'ncı maddesinde belirtilen 'Gürültü' kapsamında para cezası ile cezalandırılacak.

