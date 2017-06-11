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Van Başkale'de yakalanan kamyonetten cephanelik çıktı

Van'ın Gürpınar İlçesi Güzelsu mevkiinde terk edilmiş bulunan kamyonette, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve bakım malzemesi ele geçirildi.

Van Başkale'de yakalanan kamyonetten cephanelik çıktı

Devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Gürpınar İlçesi Güzelsu- Başkale yolu Murataldı Mahallesi bölgesinde, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurmak istedi. Güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonet takibe alındı.



Yapılan takip sonucunda kamyonet Taşdöndüren Mahallesi kırsalında terk edilmiş olarak bulundu.



Alınan güvenlik önlemleri sonrası kamyonette yapılan aramada Van bölgesindeki PKK'lı teröristlere arktarılacağı değerlendirilen 25 adet AK-47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 40 adet şarjör, 197 adet el bombası, 5 adet RPG-7 roketatar, 50 adet anti tank roketatar mühimmatı, 50 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet Bixi makinalı tüfek, 10 adet keskin nişancı dürbünü, 100 adet mekanik fünye, 100 metre saniyeli fitil, 36 paket plastik patlayıcı ve çok miktarda bakım malzemesi ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #van #başkale #terörle mücadele #pkk #malzeme #mühimmat #silah
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