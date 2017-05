Van'ın Gürpınar ilçesinde göreve yeni başlayan 414 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde görevine yeni başlayan güvenlik korucuları için tören düzenlendi.



İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Ardından 414 güvenlik korucusu silah başında yemin etti.



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, törende yaptığı konuşmada, karşısında dimdik, eğitim almış, genç bir güvenlik korucusu ordusu gördüğünü söyledi.



Güvenlik korucularının ettiği yemini gururla izlediğini belirten Taşyapan, "İnşallah bundan sonra askerlerimizle, komutanlarıyla omuz omuza görev yapacaklar. Onlara güveniyoruz. Aldıkları başta aile terbiyesi, yüksek Müslüman ve Türk ahlakı ve eğitimle yüce değerlere bağlı görev yapacaklarına canı gönülden inanıyorum." dedi.



Taşyapan, vatanın kolay kolay alınmadığını ve kıyamete kadar terk edilmeyeceğini vurguladı.



"Bu topraklarda hainlere fırsat vermeyeceğiz"



Vatanın her karışında milletin kanı ve canı olduğunu ifade eden Taşyapan, şunları kaydetti:



"Şehit güvenlik korucularımızı rahmetle anıyorum. Onlar, askerimizle omuz omuza vererek şehit oldular. Kan verdiler, can verdiler, gazi oldular. Canımız, kanımız tabii ki vatanımız için fedadır. Önemli olan yaşamak, vatanımızı korumak ve savunmaktır. Bu uğurda şehit olursak bu da bize Allah'ın bir lütfudur. Bu topraklarda hainlere, zalimlere fırsat vermeyeceğiz. Ayak bastıkları yerlerde onları yaşayamaz hale getireceğiz. Çünkü onlar milletimize, devletimize, insanımıza kastediyorlar. Bu zalimlere kendilerine göre bir başarı elde etme imkanını inşallah vermeyeceğiz."



Taşyapan, devletin tüm imkanlarıyla korucuların yanında olduğunu dile getirdi.



"Dosta güven düşmana korku salıyorlar"



İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emrah Akçay ise emekli güvenlik korucularının yerine yeni alınan güvenlik korucularının "hazırlayıcı zorunlu eğitim"i başarıyla tamamladığını anlattı.



Ailelerin büyük fedakarlıklarla yetiştirdiği evlatlarının dimdik duruşuyla dosta güven, düşmana korku saldığını vurgulayan Akçay, "Şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak yaptığınız gür sesinizle içtiğiniz andınız, göreviniz boyunca en zor koşullarda bile size yol gösterecektir. İçtiğiniz andı bir an bile olsa unutmayınız. Andınız, yüce ulusumuza, güvenlik güçlerimize, sizlere ve tüm sevdiklerinize hayırlı olsun." dedi.



Törene İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İlçe Emniyet Amiri Şener Karaboğa da katıldı.