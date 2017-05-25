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Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin ilçe genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 10 adreste arama gerçekleştirildi.

Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #terör operasyonu #gözaltı #erciş #terör örgütü
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