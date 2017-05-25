Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin ilçe genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 10 adreste arama gerçekleştirildi.
Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
Van'ın Erciş ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.