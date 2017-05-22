Başkale ilçesindeki operasyonda PKK'lı teröristlerce 8 tüp kullanılarak hazırlanmış 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerce hazırlanmış 3 el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Güroluk Mahallesi kırsal alanında jandarma ekiplerince yürütülen "Şehit Jandarma Er Cevat Dalgıç Operasyonu"nda 8 tüp kullanılarak hazırlanmış 3 ayrı el yapımı patlayıcı bulundu.



Patlayıcılar olay yerinde imha edildi.



Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için terörle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.