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Van'da terör operasyonu

Başkale ilçesindeki operasyonda PKK'lı teröristlerce 8 tüp kullanılarak hazırlanmış 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Van'da terör operasyonu

 Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerce hazırlanmış 3 el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Güroluk Mahallesi kırsal alanında jandarma ekiplerince yürütülen "Şehit Jandarma Er Cevat Dalgıç Operasyonu"nda 8 tüp kullanılarak hazırlanmış 3 ayrı el yapımı patlayıcı bulundu.

Patlayıcılar olay yerinde imha edildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için terörle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #terörle mücadele #imha #el yapımı patlayıcı #başkale
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