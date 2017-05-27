İpekyolu ilçesindeki bir evde yaklaşık 22,5 kilo esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir evde yapılan aramada 22 kilo 240 gram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri İpekyolu ilçesindeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.



Operasyonda 22 kilo 240 gram esrar ile 7,41 gram eroin, 1,81 gram metamfetamin, 3,78 gram plaka esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

