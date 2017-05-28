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Van'da uyuşturucu operasyonu

Başkale ilçesindeki operasyonda 54 kilo 529 gram eroin ele geçirildi.

Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde bir araçta 54 kilo 529 gram eroin bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Ekiplerce durdurulan bir araçta yapılan aramada 50 paket halinde 54 kilo 529 gram eroin ele geçirildiği, olayla ilgili S.D'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu, uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir."


Kaynak: AA
Etiketler; #van #uyuşturucu #operasyon #başkale #eroin
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