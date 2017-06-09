Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 599 bin 257 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 599 bin 257 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Van'da 2016-2017 eğitim-öğretim yılını tamamlayan 312 bin öğrenci, karnelerini almanın heyecanını yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, AA muhabirine, başarılı bir akademik yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Öğrencilerin sınavlarda başarı ortalamasını yükselttiğini vurgulayan Kırekin, "Öğrencilerimiz bu yıl büyük çabalar sarf ederek emeklerinin karşılığını aldı. Okullarımızda önceki yıllara göre başarı oranında büyük bir artış gerçekleşti. Yıl boyunca bir çok alanda başarılar elde ettik." dedi.

Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı olan öğrencilere bisiklet ve bilgisayar hediye etti.

Öğrencilere karnelerini vererek, iyi bir tatil geçirmelerini dileyen Yavuzer, eğitim ve öğretim döneminin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Öğrencilerin yaz döneminde sportif faaliyetlerde bulunması gerektiğini hatırlatan Yavuzer, şöyle konuştu:

"Karne heyecanını öğrencilerle beraber velileri de yaşadı. Karne, öğrencilerin bir yıllık başarı ve performansının belgesidir. Hiçbir belge geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdan daha değerli değildir. Öğrencilerime, tatili Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüklerince açılan etkinlik ve sportif faaliyetlere katılarak hoşça vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum."



Karnelerini alıp, uçurtma uçurdular

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu Van Gençlik Merkezi ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Tuşba ilçesine bağlı Çolpan ve Çakırbey mahallelerindeki öğrencilere karne hediyesi olarak uçurtma dağıttı.

Öğrenciler, karne sevincinin yanında aldıkları uçurtmaları uçurarak gönüllerince eğlendi.

Kulüp yöneticisi İnan Bozkayar, yaptığı açıklamada, karne sevinci yaşayan öğrencilerle güzel bir gün geçirmek istediklerini söyledi.

Bozkayar, şöyle konuştu:

"Eğitim öğretim yılı başladığı gibi köylerimize gidip kardeşlerimizin ihtiyacı olan kırtasiye, giyim gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu köylerimize de bu amaçla daha önce gelmiştik. Kardeşlerimize etkinlik sözümüz vardı. Bugün bunu gerçekleştirdik. Karne hediyesi olarak uçurtmaları verdik ve birlikte uçurduk. Onların yüzündeki gülümseme bizi de mutlu etti. Belki onlar karneleriyle mutlu. Ama biz de onların gülüşleriyle mutluyuz."

Öğrenciler de kendilerini karne günü yalnız bırakmayan kulüp üyelerine teşekkür etti.



Bitlis

Bitlis'te 2016-2017 eğitim-öğretim yılını tamamlayan 91 bin 257 öğrenci karne alarak tatile girmenin heyecanını yaşadı.

Bitlis Müştak Baba İlkokulunda düzenlenen törene katılan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet edip karnelerini dağıttı.

Törende konuşan Vali Çınar, öğrencilere tatilde bol bol oyun oynamalarını ve stres atmalarını önerdi.

Çınar, "Bugün 91 bin 257 öğrenci, 6 bin 200 öğretmen ve yöneticimiz yaz tatiline giriyor. Öğretmen ve öğrencilerimizin eğitim öğretiminde büyük emek sarf ettiler. Çocuklar şehrimizin, ülkemizin ve insanlığın geleceğidir. Biz onlara ne kadar değer verir, hizmet eder, emek sarf edersek, geleceğimiz de o kadar güzelleşir. Onlar için elimizden geleni de yapıyoruz. İnşallah her şey daha kaliteli ve güzel olacak. Öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." diye konuştu.

Törene, Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, şube müdürleri ve veliler katıldı.



Hakkari

Hakkari'de 2016-2017 eğitim-öğretim yılını tamamlayan 390 eğitim kurumunda 74 bin öğrenci karnesini aldı.

Merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde gerçekleşen karne dağıtım törenine, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve veliler katıldı.

Karnelerini Vali Toprak ve protokol üyelerinin elinden alan öğrencilere Toplum Destekli Polisler tarafından da kek ile meyve suyu ikram edildi.



Muş

Muş'ta, ilk ve orta öğrenim seviyesindeki 122 bin öğrenci, karne sevinci yaşadı.

İMKB İlkokulunda düzenlenen karne törenine, Muş Valisi Seddar Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Yavuz, öğrencilere karne dağıttı.

Milli Eğitim Müdürü İlci, yaz tatilinin boşa geçirilecek bir zaman olmadığını, öğrencilerin kitap okumayı ihmal etmemeleri gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün dönem boyunca sevincimizde ve mutluluğumuzda bizi yalnız bırakmayan ailelere teşekkür ediyorum. Bütün yıl boyunca emek veren ve gayret gösteren öğretmenlere teşekkür ediyorum. Bu yıl, dolu dolu geçen bir eğitim sezonu yaşadık. Bu çocuklar bizim ve ülkemizin geleceği. Biz bunları nitelikli bir şekilde yetiştirip hayata hazırlarsak ben inanıyorum ki ülkenin birlik ve beraberliği konusunda hiç bir sıkıntımız olmayacaktır. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."