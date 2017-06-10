Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler Şube Müdürü Halide Sert'in cenaze töreni, vasiyeti üzerine Kırklareli'ndeki tarihi Alpullu Köprüsü altında yapıldı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler Şube Müdürü Halide Sert'in (63) cenaze töreni, vasiyeti üzerine Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki, Mimar Sinan eseri olan Alpullu Köprüsü altında yapıldı.



Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler Şube Müdürü olarak yaklaşık 40 yıldır görev yapan Sert, önceki gün tedavi gördüğü Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.



Sert için ölümünden kısa bir süre önceki vasiyeti nedeniyle memleketi Alpullu beldesindeki tarihi Alpullu Köprüsü altında cenaze töreni düzenlendi.



Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanı Nurdan Apaydın, burada yaptığı konuşmada, 40 yılını karayollarına adayan Halide Sert'in ölümü ile büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.



Son yıllardaki tarihi köprülerin restorasyon çalışmalarında Sert'in emeğinin büyük olduğunu belirten Apaydın, Sert'in görevinde büyük başarılara imza attığını anlattı.



Sert'in ölmeden önce sürekli, "Lütfen beni tarihi köprünün yanına gömün." dediğini ifade eden Apaydın, "Ben bir daire başkanı olarak o yüce insanla çalışma şansı buldum. Bugün burada doğduğu memleketinde, hem de Mimar Sinan'ın, 9 eserinden biri olan tarihi Alpullu Köprüsü inşaat şantiyesinde uğurlamak tesadüf değildir. Çünkü burası da ona bağlı bir bölgeydi. Allah aşkla çalışanı böyle ödüllendirse gerek. Gidişi dahi farklı oldu. Bu herkese nasip olmaz." diye konuştu.



Tarihi köprü altında düzenlenen tören sonrasında Sert'in cenazesi, Alpullu Şeker Camisi'ne götürüldü.



Cenaze, namazın ardından belde mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine, Sert'in eşi Hikmet Sert, kızı Aslıhan Sert, oğlu Ali Sinan Sert ve yakınları ile ile Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kenan Adiloğlu, Karayolları 1.Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz, Karayolları 11.Bölge Müdür Yardımcısı Esat Mahmut Partal, Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler Şube Müdür Yardımcıları Hakan Demirci, Ayşe Avşin, Karayolları personelleri ve vatandaşlar katıldı.

