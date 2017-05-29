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Vatan Partisi, "İncirlik Üssü Amerika'ya kapatılsın" kampanyasına devam etti

Vatan Partisi, "İncirlik Üssü Amerika'ya kapatılsın" kampanyasına devam etti. Adres bu kez Manisa'ydı.

Vatan Partisi, "İncirlik Üssü Amerika'ya kapatılsın" kampanyasına devam etti
“İncirlik Üssü ABD’ye kapatılsın” sesleri bu kez Manisa'nın Manolya Meydanı'ndan yükseldi. Vatan Partisi üyeleri  eylem yaptı.

İncirlik Üssü’nün 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne vurgu yapıldı. 

Hükümete çağrı yapıldı. 


HABER-KAMERA: ERDEM ÖZDEMİR
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