“İncirlik Üssü ABD’ye kapatılsın” sesleri bu kez Manisa'nın Manolya Meydanı'ndan yükseldi. Vatan Partisi üyeleri eylem yaptı.
İncirlik Üssü’nün 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne vurgu yapıldı.
Hükümete çağrı yapıldı.
HABER-KAMERA: ERDEM ÖZDEMİR
ulusalkanal.com.tr
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