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Vergi dairelerinde hafta sonu mesaisi

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yeniden yapılandırılmış borçların son ödeme tarihine az bir süre kala haftasonu bütün vergi dairelerinin açık olacağını açıklamıştı. İstanbul'daki vergi daireleri de bugün vatandaşların hizmetinde.

Vergi dairelerinde hafta sonu mesaisi

Bazı mükellefler, Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na gelerek ödemelerini yaptı. Borçlarını yapılandıranların ilk iki taksiti ya da peşin ödemeyi 31 Mayıs'a kadar kadar yapması gerekiyor. Ödeme yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecek. Vergi daireleri yarın da açık olacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #vergi daireleri #hafta sonu mesaisi
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